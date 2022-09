Podívanou předvedlo dvě stě hasičů za pomoci padesáti proudnic. Jednotce ze Žďáru pomohlo zhruba čtyřicet sborů ze Žďárska a Jihlavska. „V roce 2018 jsme se zúčastnili hasičské fontány ke stému výročí republiky, chtěli jsme si to zopakovat a hlavně přenést do Žďáru. Výročí Santiniho kostela byla ideální příležitost,” řekl David Partl, který šéfuje žďárským dobrovolným hasičům.

Hasiči za pomoci světel a doprovodu hudby vytvořili na hladině rybníka velkolepou podívanou. „K živé vodní fontáně hasiči použili to, co k běžné práci, a to přenosná požární čerpadla, požární hadice, požární proudnice,“ sdělila mluvčí Žďáru nad Sázavou Blanka Sobolová.

Hasičská fontána nasvítila plovoucí díla uměleckého experimentu Pocta baroku. Dva sochaři, Čech Václav Kyselka a Rakušan Peter Berger, vytvořili přímo pro tuhle příležitost umělecká díla z kovu a dřeva. Díla budou měsíc k vidění na hladině rybníka. „Z kovové kari sítě jsem vytvořil tři objekty, kvádry v duchu soudobé architektury, které ale v sobě ukrývají barokní tvary a spojí se v pomyslný portál,” popsal Berger. Projekt Pocta baroku je součástí oslav tří set let od posvěcení Santiniho kostela na Zelené hoře.