Velké Meziříčí získalo zubařku. A to rovnou na deset let

Velké Meziříčí se už několik let potýká s nedostatkem zubních lékařů. Nyní by se situace měla zlepšit. Město totiž získalo stomatoložku. A to rovnou na deset let. „Doktorka zubního lékařství přijala nabídku města i z toho důvodu, že má možnost výhodně si zde koupit pozemek,“ sdělila mluvčí velkomeziříčské radnice Lucie Málková.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kotalová