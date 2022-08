Velké Meziříčí získalo peníze na fungování skupiny pro děti z Ukrajiny

Velké Meziříčí získalo dotaci na adaptační skupinu. Více něž osm set tisíc korun je v těchto dnech již na účtu města. „V současné době skupinu navštěvuje jednadvacet dětí od 6 do 15 let a patnáct dětí od 3 do šesti let. Nyní máme tedy dvě skupiny,“ sdělila ředitelka DÓZY Alena Vidláková.

Ukrajinské děti při hodině českého jazyka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslava Šebestová