Podle něj má navrhovaná úprava přispět ke změně tohoto stavu tak, aby se lidé nemuseli bát kolem hradeb chodit. Regenerace se tak bude týkat zejména veřejné zeleně. „V budoucnu město uvažuje také o možnosti umístit do prostoru sochu svatého Šebestiána a tím navrátit místu opodstatnění jeho názvu," sdělila Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice.

Ve Velkém Meziříčí v ulici Generála Jaroše opravují chodník a osvětlení

Obnova místa nebude nijak omezovat další úpravy či rozšíření prostoru. „V první fázi vykácíme dřeviny, které nejsou v dobré zdravotní kondici, demontujeme mobiliář, který později nahradíme za nový dle sjednoceného manuálu a doplníme zeleň novou výsadbou," řekla zahradní architektka Martina Drápelová. Lokalita není řešená jako součást úprav centra v rámci architektonické soutěže na opravu hlavního náměstí ve městě. Architektka proto vypracovala dokumentaci zahrnující dílčí regeneraci prostoru.

Hlavní náměstí

Ve městě se připravuje také obnova hlavního náměstí. „Pokud by vše šlo dobře, příští rok by se mohla vypsat soutěž na dodavatele stavby a o rok později by se mohlo začít stavět,“ řekl již dříve Kaminaras. Ve Velkém Meziříčí věří, že v roce 2026 by mohlo být hotovo. „Máme představu, že se za čtyři roky budeme procházet po novém, moderním a zároveň funkčním náměstí, které ctí historii místa a zároveň dobře slouží současným občanům," uvedl starosta.

Záhadná sebevražda ve Velkém Meziříčí: dívka skočila z dálničního mostu

Náměstí však dělníci musí rozkopat nejenom kvůli vzhledu celého místa, ale hlavně proto, aby opravili kanalizaci. „Je už za hranicí své životnosti,“ vysvětlil Kaminaras. Obyvatelka Velkého Meziříčí Jiřina Hromádková již dříve ocenila snahu města. „Je dobře, že se město o centrum i nadále stará,“ uvedla.