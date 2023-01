Cena pozemků bude přibližně stát od dvou a půl do tří a půl milionů korun. Zájemci budou muset následně při stavbě domů splnit hned několik podmínek. „Bude se to týkat například barvy fasád, materiálů na plot, typu a sklonu střech, nebo vzdálenosti rodinných domů od společných hranic pozemků,“ vyjmenoval požadavky starosta Alexandros Kaminaras. Předem daný bude také maximální počet podlaží u novostaveb.

I když je zatím více zájemců než nabízených pozemků, město to budoucna s podobným projektem nepočítá. „Kdyby to nebylo rozehrané z minulých let a nedokončovali jsme ho, tak návrh ani nezadáme. Je to nevýhodné z hlediska budoucího provozu a udržitelnosti. Údržba jednoho hektaru rodinných domů totiž převyšuje příjem. Časem bychom neměli peníze na kvalitní údržbu sídlišť, kdybychom přistavovali další a další,“ předeslal Kaminaras.

Nabízení parcel se zdá jako dobrý nápad Karlu Šitkovi. Ten ji sám ve Velkém Meziříčí sháněl přibližně před patnácti lety. „Tenkrát to bylo docela obtížné. Uvítal bych, kdybych podobnou příležitost tehdy měl. Přestože to nebude nejlevnější. Město každopádně má co nabídnout. A já nové sousedy potkám rád,“ podotkl Šitka, který bydlí v blízkosti Hliniště.

Nejde přitom o jediné rodinné domy, o jejichž výstavbě se ve Velkém Meziříčí uvažuje. Další by mohl také stát poblíž dětského hřiště v ulici Nová. Za ním však nestojí město, nýbrž jeden z obyvatelů města, který by tam chtěl bydlet s rodinou. Přes sto lidí podepsalo petici, aby stavba v místě nevznikla.

„Já sice petici nepodepsal, jenže stejně se mi nelíbí, že by tam nový dům vznikl. Široko daleko je to jediná zeleň. Navíc je v téhle čtvrti postupná generační výměna. Nové rodiny budou potřebovat, aby si děti měly kde hrát,“ řekl Dalibor Matyáš, která v ulici Nová bydlí.

Podle starosty je paradoxní přístup lidí vysvětlitelný. „Na Hliništi sice vznikl víc domů, jenže to bude na zelené louce na okraji města. V ulici Nová by šlo o zásah do zeleně, ke které mají místní dlouholetý vztah. A lidé obecně přijímají změny s obtížemi,“ vysvětlil Kaminaras. A prozradil čerstvou informaci. „Městu ten požadovaný pozemek v minulosti darovala rodina za účelem rekreace pro veřejnost,“ dodal starosta Velkého Meziříčí.