Z podvodu se zodpovídal jednatel společnosti a jedna administrativní pracovnice, která dávky neoprávněně čerpala. Obvinění dopadlo i na firmu. Celkem měli připravit stát o sedmadvacet tisíc korun. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou před několika dny rozhodl o jejich vině. „Obžalovaní byli uznáni vinnými a odsouzeni k peněžitým trestům. Každý musí zaplatit 36 500 korun. Obviněná firma pak ještě třicet tisíc korun. Rozsudek je v případě fyzických osob pravomocný, té právnické bude teprve rozsudek doručen. Soud musí v tomto případě počkat na vyjádření jejího zmocněnce, který byl u hlavního líčení přítomen,“ konstatovala mluvčí soudu Klára Sklenářová.

„Byla to naše chyba. Špatně jsme pochopili nařízení. S rozhodnutím soudu souhlasíme a považujeme ho za správné, proto se odvolávat nebudeme,“ uvedl pro Deník odsouzený jednatel firmy Libor Coufal.

Podvod se podle obžaloby stal loni na jaře, kdy došlo kvůli pandemii k uzavření škol, a bylo možné čerpat takzvané ošetřovné na děti, s nimiž museli rodiče zůstat doma. Odsouzená zaměstnankyně M. Č. podle rozhodnutí soudu požádala o dávky na ošetřovné v devětatřiceti případech od loňského 16. března do 11. června. K žádosti uvedla, že v těchto dnech kvůli péči o dítě neodpracovala plánované směny pro svého zaměstnavatele z důvodu uzavření školy. Jenže se přišlo na to, že o dítě osobně nepečovala a chodila normálně do práce. „Obviněná ve skutečnosti pro svého zaměstnavatele vykonávala běžnou pracovní činnost administrativní pracovnice a na čerpané ošetřovné za uvedené dny neměla nárok,“ stojí v obžalobě.

Obžaloba jim kladla za vinu i to, že se obohatili v době vyhlášeného nouzového stavu, kdy bylo vážně ohroženo zdraví lidí. Za to jim hrozil trest od dvou osmi let.