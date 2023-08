/FOTO, VIDEO/ Nová čtvrť na Hliništích ve Velkém Meziříčí na Žďársku roste jako z vody. Zájemci celkem získají jednadvacet pozemků. Cena bude přibližně od dvou a půl do tří a půl milionu korun. Stavební část na Hliništích potrvá do konce srpna.

Výstavba nové čtvrti Hliniště ve Velkém Meziříčí | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Podle mluvčí města Martiny Strnadové je už část ulic hotová a další zbývá vydláždit. „V celé lokalitě je potřeba dokončit některé chodníky a dodělat terénní úpravy. Poté ještě dělníci budou asfaltovat silnice. Různé druhy betonové dlažby odlišení komunikace, plochy k parkování, vjezdy a vstupy na pozemky,“ popsala postup Strnadová s tím, že architekti ještě řeší rozmístění stromů, keřů či odpadkový košů.

Výšlap na deset hradů na Vysočině: nejvíc dá zabrat Zubštejn a Roštejn

Do roku 2027 má být lokalita kompletně zastavěná. Na delší dobu to bude ve Velkém Meziříčí poslední projekt, který se zaměří na rozsáhlou výstavbu rodinných domů.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Na nové sousedy se těší Karel Šitka. Sám před lety parcelu ve městě sháněl. „Tenkrát to bylo docela obtížné. Uvítal bych, kdybych podobnou příležitost tehdy měl. Přestože to nebude nejlevnější. Město každopádně má co nabídnout,“ uvedl pro Deník.

Infoblok

Velké Meziříčí v létě nabídne jednadvacet parcel na rodinné domy

Jedna parcela bude stát od dvou a půl do tří a půl milionů korun

Zájemci budou muset při stavbě domu splnit několik podmínek

Do roku 2027 bude lokalita kompletně zastavěná

Na delší dobu to bude poslední takový projekt

Důvodem je finanční neudržitelnost