Ukrajinské děti nyní ve Velkém Meziříčí docházejí do adaptační skupiny. ,,V současné době je ve skupině šestnáct dětí, čtrnáct z nich je školkového věku,“ vyčíslila ředitelka adaptační skupiny Dóza Alena Vidláková.

Navýšení kapacity



Mateřské školy Velké Meziříčí ze 418 na 429 dětí



Mateřská škola Lhotky z 24 na 28 dětí



Mateřská škola Mostiště z 53 na 56 dětí

Část dětí přihlásili rodiče přes sociální odbor, další přes školský. Některé ukrajinské děti pobývající ve městě ale zůstávají mimo systém. „Celkový počet ukrajinských dětí ve městě, které by mohly docházet do školky a nechodí do adaptační skupiny, neznáme. Stane se také, že někdo podá žádost a poté se odstěhuje,“ upozornil Stupka.

Navýšení kapacit se dotkne školky ve Lhotkách o čtyři místa, v Mostištích o tři a ve zbývajících zařízeních pod hlavičkou Mateřské školy Velké Meziříčí o jedenáct míst.

"My máme zažádáno o jedenáct míst, což je maximum. Děti bychom do školky přijímali od nejstarších po nejmladší. Zákon, který umožňuje navýšení, platí do března příštího roku, pak uvidíme, jaká bude situace,“ sdělila ředitelka školky Zdeňka Požárová.