Volejbalové centrum pro dívky přitom zůstává v Jihlavě na Březinkách, ve Velkém Meziříčí je naopak už delší dobu krajské centrum pro alpské lyžování.

S chlapci pracují v kraji volejbalové oddíly v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou, v Polné, v Havlíčkově Brodě, v Pelhřimově a v Hrotovicích. Všechny tyto oddíly souhlasili s tím, aby centrum bylo zrovna ve Velkém Meziříčí. „Klub po změně může žádat o dotace a zároveň by měl sdružovat hochy z kraje, což je podmínkou pro jejich další volejbalový růst,“ vysvětlil hejtman Jiří Běhounek.

Mladí hráči přitom nebudou mít povinnost dojíždět na tréninky do Velkého Meziříčí. „Bude záležet nejen na tom, jestli si trenéři hráče vyberou, ale také na tom, jestli on bude ochoten tam jezdit,“ potvrdil hejtman a dodal: „Pokud se rozhodne, že bude jezdit do Brna, tak mu v tom nemůžeme bránit.“