To, jak bude zrekonstruované náměstí vypadat, si už lidé mohli prohlédnout díky architektonické studii, která zahrnovala i přilehlé ulice. „Největší zájem vzbudila parkovací místa, kterých bude celkově 195,“ potvrdil starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras. Rozmístěna budou po celé ploše tak, aby jich v samotném středu města bylo co nejméně. Dále se podle něj hodně diskutovalo o zeleni a podzemních kontejnerech.

Rekonstrukce náměstí by měla být jednou z největších stavebních událostí, kterou bude mít na starosti už nové zastupitelstvo. Architektonická studie však byla podstatná část celé akce. „Je to nutný krok k tomu, abychom mohli pokračovat v projekčních přípravách. Pokud by vše šlo dobře, příští rok by se mohla vypsat soutěž na dodavatele stavby, poté, o rok později, začít stavět,“ zamyslel se Kaminaras. Ve Velkém Meziříčí jsou optimisté, věří, že v roce 2026 by mohlo být hotovo. „Máme představu, že se za čtyři roky budeme procházet po novém, moderním a zároveň funkčním náměstí, které ctí historii místa a zároveň dobře slouží současným občanům," pousmál se starosta.

Náměstí však dělníci musí rozkopat nejenom kvůli estetice celého místa, ale hlavně proto, aby opravili kanalizaci. „Je už za hranicí své životnosti,“ vysvětlil Kaminaras, kterého na druhé straně těší, jakého velkého posunu se podařilo dosáhnout. „V září loňského roku jsme na zastupitelstvu schválili dopracování studie. Od té doby se scházíme nad hotovým dokumentem, na kterém se dá stavět. Nikdy dřív jsme nebyli takhle blízko rekonstrukci náměstí,“ dodal Kaminaras.

Nejbližším krokem bude vybrat projektanta. Ten musí dodržet dopravní režim v centru města, použité povrchy, z nichž se využije i původní dlažba, která teď na náměstí je, nebo velmi zajímavé řezané prvky, které odráží světlo a slovy architektů je díky nim dlažba „živá".

Město myslí i na zeleň v centru, proto tady přibudou nové lípy, javory, bezplodé višně a hrušně. Návštěvníky určitě překvapí dřevěné lavičky, které se v některých případech budou otáčet. Centrum Velkého Meziříčí by mělo získat na malebnosti i díky teplému osvětlení. „Zhotovitelé studie pracovali s historií a malé náměstí vedle kostela by mělo nabídnout klidovou zónu s dominantním prvkem, jímž je zvon dnes ležící ve Špitálku,“ doplnila Zuzana Najtová z tiskového úseku velkomeziříčské radnice.