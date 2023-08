Kvůli výstavbě dešťové kanalizace bude ve Velké Bíteši uzavřená část ulice Sadová. Řidiči budou muset stavbu objíždět po sousedních silnicích. Uzavírka potrvá do 25. srpna. Dešťová kanalizace odvede vodu z místní základní školy do potoku Bítýška.

V ulici Sadové ve Velké Bíteši bude uzavírka. Vznikne tam kanalizace. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Nedaleko ulice Sadová bydlí Zuzana Matoušková. „Naštěstí jezdívám na opačnou stranu, takže mě uzavírka nijak nezasáhne. Navíc je dobře, že u školy budou kopat o prázdninách. Kdyby to udělali mimo ně, tak to budou mít rodiče komplikovanější. Hůře by děti vozili do školy. A snad to na mě nebude mít vliv, když půjdu pěšky. Chodívám totiž tím směrem za rodiči,“ popsala obyvatelka Velké Bíteše.

Ve Velké Bíteši vzniká obchodní centrum. Podívejte se, které obchody tam budou

Referentka odboru investic a rozvoje Eva Červinková uvedla, že staveniště už předali zhotoviteli. „Propojení bude dlouhé devětadvacet metrů. Má přímo odvádět srážky, a to především ze základní školy Sadová,“ doplnila.