Na nové prodejny je zvědavý Jaroslav Cendelín. „ Supermarket mi ušetřil čas . Dříve jsem musel jezdit do Náměště nebo Velkého Meziříčí. Teď si v klidu nakoupím tady. Podobně by to mohlo být i s nákupním centrem, až tady bude konečně stát. Nabídka zase bude širší. I když do dalších měst budu stejně muset jezdit kvůli doktorům,“ řekl obyvatel Velké Bíteše. Deníku se podařilo zjistit, které obchody v centur ke konci roku otevřou.

Drogerie, řeznictví, lékárna, tabák, chovatelské potřeby nebo prodejny s módou. Na takové obchody se mohou těšit zákaznici budovaného obchodního centra. Deníku to potvrdil stavbyvedoucí Václav Papírník. „Spolu s prodejnami postavíme i nové parkoviště. Bude mít sedmapadesát míst. Z toho tři budou pro invalidy a jedno přímo pro rodiny s dětmi,“ vyjmenoval. Největší plochu z nového obchodního centra zabere prodejna s módou a oblečením Sinsay.

Prodejny v obchodním centru: Sinsay, KIK, Drogerie Teta, Super zoo, Lékárna Dr. Max, Řeznictví Makovec, Tabák Valmont.

Papírník dodal, že stavba jde zatím podle plánů. „Není to však jednoduché. Uvidíme, co s tím ještě udělá počasí. Čas může ovlivnit i koordinace s prodejci. Je jich totiž hodně a všechno s nimi musíme stihnout do Vánoc. Prvního prosince má dojít k oficiálnímu otevření. A to bychom měli stihnout,“ předeslal. Nabídku zboží ve Velké Bíteši rozšíří také prodejna KIK s oblečením a doplňky, drogerie Teta, lékárna Dr. Max, řeznictví Makovec, tabák Valmont a Super Zoo.

Podle stavbyvedoucího přitom do budoucna mohou přibýt další prodejny. „Budova, kterou stavíme, zůstane tak, jak je. Další obchody by vznikly ve směru blíže k supermarketu. Zatím není nic jistého, natož schváleného. Každopádně možnost dalšího rozšíření jsme zvažovali. Ukáže až čas,“ prozradil Deníku Papírník.

Přestože preferuje spíše menší firmy s osobním přístupem, tak nové obchody využije také Josef Hedbávný. „Nakupujeme už v supermarketu, když přes Bíteš jedeme. Je výhoda, když je všechno pohromadě. Šetří to čas. Můj šálek kávy to přesto úplně není. Podle mě si kvalitu pohlídají spíš menší firmy než řetězce. V prosinci zjistíme, jak to bude tady,“ popsal Hedbávný, který bydlí ve Sklené nad Oslavou.