Nová zastávka vysokorychlostní trati (VRT) má vzniknout ve Velké Bíteši. První vizualizace představuje její předpokládanou podobu. Projekt zrychlí cestování vlakem z Vysočiny do Brna.

Správa železnic ukázala zastávku vysokorychlostní železnice (VRT) ve Velké Bíteši. | Foto: Správa železnic

Zcela nová zastávka vysokorychlostní trati (VRT) ve Velké Bíteši se představila na první vizualizaci. Plánovaná bítešská stanice vznikne na trati do Brna a doplní plánovanou síť nových vysokorychlostních železnic v Česku.

Úsek VRT na Vysočině je součástí nového železničního spojení z Prahy do Brna a Břeclavi. Vlaky by měly na novou trať vyjet poprvé kolem roku 2031. „Díky sjezdu a zastávce u Velké Bíteše budou mít z trati prospěch nejenom cestující z Prahy do Brna, ale i místní z Vysočiny do Brna,“ uvedl Lukáš Tittl, vedoucí oddělení veřejného prostoru Stavební správy VRT.

Novostavba vysokorychlostní tratě v úseku Velká Bíteš – Brno zahrnuje napojení na stávající železniční síť, její úpravy a výstavbu doprovodné infrastruktury. Součástí projektu je kromě nové zastávky ve Velké Bíteši také přestavěná zastávka Osová Bítýška.

VRT na Vysočině bude určena pro osobní dopravu s maximální rychlostí 320 km/h. Společně s úseky VRT Střední Čechy a VRT Polabí zkrátí cestovní dobu mezi Prahou a Brnem na zhruba 1 hodinu a 45 minut.

Do plánování vysokorychlostní trati Správa železnic a projektanti zapojují i veřejnost. Veřejná setkání k technickému návrhu plánované vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Velká Bíteš – Brno se konají na zhruba desítce míst v regionu.

První veřejné setkání proběhlo na přelomu dubna a května v Říčanech u Brna, poslední se plánuje v Brně na konci června. Organizátorem akcí je investor projektu Správa železnic. Technické dotazy veřejnosti zodpovídá tým projektantů ze společnosti AFRY. Ta připravuje návrh trati a dokumentaci pro potřebná povolení.

Odborníci představují místním obyvatelům celkový záměr a aktuální práce na technickém návrhu trati. Do něj už byly zapracovány také požadavky samospráv sesbírané z předchozích jednáních.

„Veřejná setkání s občany jsou součástí přípravy dokumentace pro územní řízení, kterou Správě železnic předáme příští měsíc,“ říká manažer projektu za AFRY Jiří Pfeifer.

