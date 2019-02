Velikonoce oslaví i panenky v Bobrové

Bobrová – Kdo by chtěl letos strávit Velikonoční neděli nebo Červené pondělí netradičně, může vyrazit do Bobrové. Na návštěvníky tam čeká velikonočně laděná výstava panenek, které Marie Roháčková opravuje a šatí. Po letech se tak vrací do dětství.

V Bobrové je k vidění na tisíc panenek. | Foto: Deník/Libor Plíhal

„Dostala jsem se k tomu náhodou. Syn s přítelkyní koupili starou školu u kostela. Rozhodli jsme se tam prozatím dát několik panenek, aby se na ně přicházely podívat maminky dětmi. Před čtyřmi lety mi tedy příbuzní začali nosit panenky a já je opravovala a oblékala. Nakonec se to trochu zvrhlo – v současné době jich tam mám tisíc," řekla kurátorka výstavy Marie Roháčková, které dnes staré a odložené panenky vozí lidé z celé republiky. S nejstarší panenkou si děti hrály již před sto lety, většina z nich je z posledního půlstoletí. Vystavené hračky nejsou jen českého původu. „Počítala jsem, že tu mám panenky celkem z jedenácti států," uvedla Marie Roháčková. Návštěvníci v Bobrové najdou také pohádkové postavy. „Už mě nebavilo pořád šít stejné šaty, tak jsem vymyslela, že je budu oblékat do pohádek. Máme Sněhurku a sedm trpaslíků, Boba a Bobka z klobouku nebo motýla Emanuela," vysvětlila Marie Roháčková. O Velikonocích bude na výstavě k vidění několik novinek, představí se například Prodaná nevěsta či Mach a Šebestová. „Ohlas na výstavu je velký, v našem okolí je to unikátní záležitost. Marie Roháčková tomu věnuje mnoho času a úsilí," řekla starostka Bobrové Zdeňka Smažilová. Výstavu si zájemci mohou prohlédnout 5. a 6. dubna od dvou do pěti hodin odpoledne v budově staré školy vedle kostela svatého Petra Pavla v Bobrové. Vstupné je dobrovolné.

Autor: Redakce