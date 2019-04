Například ve žďárském zámku. Děti se tam opět setkají se zapomnětlivým beránkem Rozinkou – hlavní postavou rodinné hry, která návštěvníky provede areálem.

Vyvrcholení zámeckých Velikonoc připadá na sobotu 20. dubna. Na terase pod Zelenou horou si zájemci budou moci vyzkoušet například zdobení kraslic nebo perníčků. „Pro návštěvníky jsme připravili také otloukání píšťalek, pouštění lodiček, jarní fotokoutek nebo výrobu ptačích budek,“ doplnila koordinátorka akce Magda Smejkalová a tím, že chybět nebudou ani jarní dobroty. O Velikonočním pondělí se pak budou v areálu zámku hledat vajíčka.

Vítat jaro budou také v Šiklově mlýně na Bystřicku. V tvořivé dílně se lidé připraví na „mrskut“ – upletou si pomlázku, obarví vajíčka a vyrobí si jarní dekorace. V kostymérně si budou moci vypůjčit kostým a čeká je i karneval, soutěže a tradiční westernový program.

Jen o pár kilometrů dál, v bystřickém centru Eden, dostanou lidé mimo jiné i příležitost ochutnat speciální dvanáctistupňové kopřivové pivo připravené v tamním minipivovaru. V horácké vesnici ožijí chaloupky, nastěhuje se do nich hrnčíř, tkadlec, včelař a další řemeslníci, kteří návštěvníkům představí své řemeslo. Chybět nemohou ani další aktivity včetně ochutnávek velikonočních gastronomických specialit.

Velikonočně naladěni jsou rovněž ve žďárském muzeu, a to prostřednictvím nové výstavy. „Cílem bylo vytvořit kus skanzenu v muzeu, kde návštěvník zavítá do světnice, části dvora, nahlédne do chléva a kůlny a na kraji lesa uvidí část pašijového průvodu. Výstava prezentuje zvyky a obyčeje od Květné neděle po Velikonoční úterý. K nim je přiřazena ještě Smrtná neděle, kdy děvčata vynášela smrtholku, též Smrť nebo Mařenu, a naopak přinášela nové léto,“ přiblížil Miloslav Lopaur ze žďárského muzea.

Kdo bude chtít o velikonočních svátcích udělat něco pro své zdraví a projít se svěží jarní přírodou, může se v sobotu 20. dubna vydat na tradiční hvězdicový pochod k rozhledně v Horním lese u Rovečného na Bystřicku a získat tak pamětní list.

„Cílem akce je se především pěšky či na kole dopravit v době od 10 do 17 hodin k rozhledně na trojmezí Kraje Vysočina, Jihomoravského a Pardubického kraje,“ sdělil Ivan Kropáček z pořádajícího odboru Klubu českých turistů Jiřího Gutha–Jarkovského v Poličce.