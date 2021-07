Věcovští splnili sen zemřelého starosty: sociální byty čekají na své nájemníky

Je to zásluha zemřelého pana starosty Vraspíra. To on chtěl vybudovat sociální byty a pomoci tak těm, kteří na normální bydlení nedosáhnou, připomíná žena z Jimramovských Pavlovic, která si nepřála zveřejnit své jméno. „To víte, všichni se tu známe. Myslím to dobře, ale někdo by si to mohl třeba špatně vyložit,“ vysvětluje.

Pět sociálních bytů vzniklo v budově bývalého lihovaru v Jimramovských Pavlovicích, kterou obec postupně přestavěla na společenský dům. | Foto: se svolením obce Věcov

Zásluhu Zdeňka Vraspíra vyzdvihuje i současná starostka Věcova Eva Laštovicová. Jimramovské Pavlovice, kde nové byty vznikly, jsou věcovskou místní částí. „Žádost se podávala už v roce 2017. Tehdy už tu byla poptávka po sociálních bytech. Bývalý starosta Zdeněk Vraspír má na jejich vybudování obrovský podíl, bylo to jeho velké přání. My už jsme teď započaté dílo jen dokončili,“ potvrdila Eva Laštovicová. Pět sociálních bytů vzniklo v budově bývalého lihovaru v Jimramovských Pavlovicích, kterou obec postupně přestavěla na společenský dům. „Byty jsou určeny pro lidi v bytové nouzi. Musí splňovat přísné podmínky, aby jim byl byt přidělený. Nesmí mít například ve vlastnictví žádný dům nebo byt. A musí splňovat i určité příjmové požadavky,“ vysvětlila Eva Laštovicová. Na Šlakhamru se zabydleli filmaři. Vznikal tam seriál Špunti na cestě Přečíst článek › Věcov na nové byty získal dotaci z Evropské unie. „Celkový rozpočet na sociální byty přesáhl osm milionů korun. Dotace pokryje sedm milionů tři sta tisíc,“ vyčíslila věcovská starostka. Pokud Věcov neobsadí nové byty z řad místních obyvatel, nabídne je i přespolním. „Byli bychom rádi, kdyby se nám je podařilo obsadit místními. Známe je, takže tím by pro nás byl výběr jednodušší. Ale pokud je neobsadíme, nabídneme je dál,“ řekla Eva Laštovicová. Mezi místními panují i určité obavy z toho, kdo se do sociálních bytů vlastně nastěhuje. Nepřizpůsobiví nájemníci tam ale dlouho nepobudou. Obec to ošetřila nájemní smlouvou. „Ta se v případě místních obyvatel uzavírá na dva roky. Pak se znovu přehodnocuje. Pokud se nám přihlásí lidé z okolí, uzavřeme smlouvu jen na jeden rok,“ shrnula Eva Laštovicová.

