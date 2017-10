Věcov chce pro své obyvatele seniorské a sociální byty

Věcov – O zajištění nových seniorských a sociálních bytů usiluje obec Věcov.

Jejich výstavba je ovšem podmíněna dotací. „Máme pouze terénní pečovatelskou službu, ale seniorské ani sociální byty jsme nikdy dříve neměli. Rádi bychom je ovšem našim obyvatelům poskytli. Vloni jsme ve Věcově zakoupili stavení číslo 51, kde by mohly být bezbariérové byty pro seniory. Sociální byty zase plánujeme v objektu bývalého lihovaru v naší místní části Jimramovských Pavlovicích,“ uvedl věcovský starosta Zdeněk Vraspír.

Ve Věcově má vzniknout šest bytových jednotek o velikosti od 36 do 46 metrů čtverečních. Budou určeny seniorům od šedesáti pěti let nebo osobám závislým na pomoci druhých. Obec počítá s regulovaným nájemným, částka by neměla překročit 57,20 korun za metr čtvereční. „Zatím je to pouze ve fázi projektové dokumentace, proto ještě nemáme k dispozici přesný rozpočet. Podle hrubého odhadu by to mělo vyjít přibližně na šest a půl milionů korun,“ prozradil starosta.

Věcovští budou na tuto stavební akci žádat o dotaci. „Pokud budeme úspěšní, tak bychom příští rok vybrali zhotovitelskou firmu a začali stavět. Dokončení předpokládáme v roce 2019,“ poznamenal Zdeněk Vraspír.

Část bývalého lihovaru v Jimramovských Pavlovicích by se zase mohla přeměnit na sociální byty taktéž s regulovaným nájemným. Azyl by v nich našli lidé v nepříznivých životních situacích nebo rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte z důvodu nevyhovujícího bydlení. Součástí pěti nových bytových jednotek o rozloze 39 až 58 metrů čtverečních budou i sklepní kóje. I tato výstavba je ovšem podmíněna příspěvkem z dotačního programu. „Pokud budeme úspěšní, mohli bychom získat dotaci až do výše 550 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. Předpokládáme, že celé nás to vyjde přibližně na šest milionů korun,“ vyjádřil se Zdeněk Vraspír.

Nové takzvané vstupní byty by vznikly jako půdní vestavba. Spodní patro někdejšího lihovaru totiž obec využívá pro svou potřebu. „Máme tam schůzovní místnosti a sklady,“ doplnil věcovský starosta.

I v tomto případě by se lidé v nepříznivé životní situaci mohli nového bytu dočkat až v roce 2019.