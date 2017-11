Ve žďárské kavárně se stolovalo poslepu

Žďár nad Sázavou – Vypít si kávu nebo čaj, sníst zákusek a u toho si třeba popovídat s partnerem či kamarádkou - v kavárně činnost nijak neobvyklá.

Vyzkoušet si, jaké to je vypít si kávu "bez zraku", mohli ve čtvrtek návštěvníci kavárny U bílé kočky a černého psa ve Žďáře.Foto: Deník / Nedělková Jana

Ovšem ve čtvrtek 9. listopadu si ji mohli návštěvníci žďárského podniku U bílé kočky a černého psa vyzkoušet „poslepu“. S klapkami na očích tam zájemci stolovali v rámci druhého ročníku akce s názvem NEVIDÍM a přesto mi chutná, která je součástí kampaně Týden rané péče.

„Naším cílem je, aby si lidé vyzkoušeli, s jakými pocity se setkávají návštěvníci kavárny, kteří jsou nevidomí nebo mají nějaké zrakové omezení. Mohou se také od poradkyň rané péče dozvědět, jak k takovým lidem přistupovat nebo si prohlédnout některé pomůcky, které při naší práci používáme,“ vysvětlila Lucie Špuláková, koordinátorka sociální služby žďárského detašovaného pracoviště Střediska rané péče SPRP, pobočka Brno.

A jak se lidé, kteří se rozhodli pít a jíst s klapkami na očích, cítili? „Musím říct, že mi hlavně chybí oční kontakt s kamarádkou, která tu se mnou sedí,“ popsala studentka Anna Marie Špinarová, která se projektu neúčastní poprvé. „Loni jsem se tady octla náhodou s kamarádem a s klapkami na očích jsem strávila zhruba hodinu – od příchodu do kavárny, přes vypití kávy až po odchod. Je to zvláštní pocit, člověk pak mnohem víc používá ostatní smysly a soustředí se na jiné věci, třeba na zvuky,“ popsala žďárská studentka. „Je pravda, že si teď chuť kávy mnohem víc vychutnávám, přestože je stejná, jakou si tady dávám obvykle,“ svěřil se další z návštěvníků kavárny, jenž se rozhodl na chvíli stolovat „bez zraku“.

Na „nevidomé“ návštěvníky se musel připravit i personál podniku. Ten už měl ale zkušenosti z předešlého ročníku, který se rovněž konal v kavárně U bílé kočky a černého psa. Obsluhující musí vědět, jak se k takovému člověku chovat, že je třeba jej informovat, kde se obsluha zrovna nachází a kam mu objednanou věc pokládá. „Když jsme byli loni osloveni, tak nás akce nadchla. Mě jako učitelku vždy zajímalo, jak s dětmi s nějakým hadicapem pracovat a pomoci jim. Byla jsem tedy ráda, že jsem měla důvod si nastudovat, jakým způsobem má k nevidomým v kavárně personál vlastně přistupovat,“ vyjádřila se provozovatelka podniku Jaroslava Truksová.

Kampaň Týden rané péče, v jejímž rámci se akce uskutečnila, se koná letos již podeváté. Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti právě o rané péči. Tato bezplatná terénní sociální služba podporuje rodiny, do nichž se narodilo dítě s postižením. Práce s rodinami pak probíhá v případě zájmu klientů až zhruba do sedmi let věku dítěte. Žďárské detašované pracoviště Střediska rané péče SPRP, pobočky Brno nabízí Pomoc rodinám, jež pečují o dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením.

Akce NEVIDÍM a přesto mi chutná se koná ještě v pátek 10. listopadu v jihlavské kavárně Paseka v Helenínské ulici, a to mezi čtrnáctou a dvacátou hodinou.