Do Žďáru minimálně jednou za dva roky jezdí z Brna Ivan Dvořák s rodinou. Nový objev je překvapil. „Ani nedokážu říct, kolikrát jsme baziliku navštívili. Teď jsme zase viděli něco nového. Vůbec by nás nenapadlo, že by pod ní něco mohlo být. Určitě budeme ohledně toho sledovat zprávy a vývoj. Sami se pak na to znovu vypravíme podívat, až archeologové budou vědět víc. Možná tam budou nějaké hrobky,“ tipl si návštěvník. Jaká odhalení archeologové očekávají a jaká budou v kostele omezení Deník zjistil od správce a faráře.

Bazilika ve Žďáře stojí od třináctého století. Na začátku osmnáctého století ji upravil architekt Jan Blažej Santini Aichel. Podle současného správce Michala Bergera může být propadlina v zemi také stará několik staletí. „My jsme ji odhalili, až když jsme oddělali lavice. Ty totiž nyní restaurujeme. Takže ta díra mohla v podlaze skutečně být přes století,“ řekl Deníku správce. Obnova lavic potrvá až čtyři roky.

Že si před tím nikdo propadlin nevšiml, není podle Bergera nijak zvláštní. „Na fungování baziliky to nemělo vliv. Nad propadem byly další dlaždice. Navíc je to veliký objekt. Je tedy pravděpodobné, že se tam něco podobného najde. Ale stejně jde o překvapení, když jsme to objevili,“ přiblížil. Bazilika stojí v areálu žďárského zámku a na dohled Zelené hoře.

Na přelomu července a srpna se navíc v kostele změnil farář. Do konce července sloužil mše a domlouval se s archeology Vladimír Záleský. „Já jsem se o tom bavil s Josefem Ungerem z Archeologickém ústavu. Konzultovali jsme spolu postup, dál už však toho součástí nebudu. Archeologové očekávají, že pod podlahou najdou nějaký hrob. Přímo hrobka to ale asi nebude,“ předeslal bývalý žďárský kněz.

Záleský dodal, že víc budou archeologové vědět v září. Tehdy se vydají více propadlinu prozkoumat. Návštěvníky by to omezit nemělo „Bazilika je veliká. Proto jsme zvolili, že se lavice budou rok co rok repasovat. Budou si tedy moci pokaždé přejít na jiné místo. A zrovna to vyšlo tak, že jsme propadlinu objevili hned v prvním sektoru,“ uvedl.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše:

Jde o bývalý cisterciácký konventní kostel

Bazilika byla postavena ve 13. století

Na začátku 18. století ji upravil Jan Blažej Santini Aichel

V roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor papežem Benediktem XVI.

Hlavní loď je druhou nejdelší chrámovou lodí na Moravě po Velehradě