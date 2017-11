Ve Žďáře zavedli saunování pro děti

Žďár nad Sázavou – Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou nabízí veřejnosti novinku. Od soboty 11. listopadu tam na četná přání svých návštěvníků zavedli saunování dětí.

Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou.Foto: Deník/Zlata Ptáčková

Těm je vyčleněna menší sauna, ve které bude vždy teplota nastavena pouze na sedmdesát stupňů Celsia.

Nová služba má takto fungovat až do konce letošního roku. Podle toho, jaký o ni bude mezi návštěvníky zájem, se rozhodne, zda bude saunování dětí pokračovat i v roce následujícím. Dětská sauna je v relaxačním centru otevřena každou sobotu, a to v čase od jedenácti do třinácti hodin