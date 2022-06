Vodníci i hejkalové. Galerie a muzeum v Novém Městě zvou na vernisáž výstavy

Město se při této akci spojilo s nadací Partnerství a výsadbou naplňují také to, co nadace realizuje. A to zachování genofondu památných stromů. „Město se zavazuje k pečování o strom minimálně po dobu pěti let a zajistí následnou péči, jako je zálivka, výchovné řezy, upevnění kmene a další. Kdyby náhodou strom uhynul, tak v pětiletém období nadace poskytne jiný semenáček,“ doplnil Mrkos. Strom vysadí na podzim.