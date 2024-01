Nová dětská skluzavka v následujících měsících přibude do žďárského Relaxačního centra. Pro plavce v centru zároveň lépe oddělí konce tobogánu od zbytku bazénu a zvelebí venkovní část areálu. Letos provozovatelé také navýšili cenu vstupného.

Relaxační centrum ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Se souhlasem Relaxačního centra

Podle vedoucího úseku sportu Vojtěcha Šíry by změny neměly ovlivnit provoz a pohodlí návštěvníků.

„Ještě řešíme s techniky, jak skluzavku ukotvit a jak to všechno udělat. Nicméně bychom to chtěli vyřešit tak, abychom nemuseli na několik dní zavřít. V tuto chvíli víme, že bychom všechno chtěli stihnout ještě letos. To by se mělo podařit,“ přislíbil Šír.

Kromě skluzavek a tobogánů u bazénu upraví také venkovní část. „Větší pozornost budeme věnovat opalovacím loukám. Ty totiž v současnosti nejsou příliš využívané,“ uvedl Šír s tím, že v bazénu, wellnessu a solných jeskyní od ledna prodloužily otevírací dobu do devíti večer.

Zároveň s novým rokem však v Relaxačním centru zdražili vstupné. „Pro děti zůstala cena stejná. Dospělí si připlatí o deset korun. Může za to navýšení daně,“ vysvětlil vedoucí sportovního úseku.

Zdroj: poskytl David Pícha