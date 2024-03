Zlepšení zdravotnické budovy vítá Petra Olšová. „Na poliklinice člověk většinou sežene to, co potřebuje. Přestože to není žádná nemocnice. O to větší je škoda, že první dojem není nejlepší. Nechápu třeba, proč má někdo potřebu počmárat, co mu nepatří. Jen by mě zajímalo, jak to budou řešit lidé na vozíku. Pokud se bude cesta opravovat, tak se tam asi nevejdou,“ zamyslela se důchodkyně. Řešení tohoto problému i jaká další vylepšení polikliniku čekají, se dočtete v článku.

Dělníci už pracují na opravě vedlejší přístupové cesty. Podrobnosti nastínil žďárský starosta Martin Mrkos. „Staveniště u polikliniky jsme už předali. Dojde tam k opravě rampy a schodiště. Týká se to hlavního i bočního vstupu. V současnosti jsou ty objekty na hraně životnosti a je potřeba je obnovit. Do budoucna to s sebou přinese nějaké provozní omezení,“ připustil. Hotovo by mělo být do konce srpna.

VIDEO: Obchvat Žďáru. Podívejte se, v jakých místech vznikne

Starosta také vysvětlil, jak se návštěvníci dostanou dovnitř, když bude vstup v rekonstrukci. „Jsou celkem dvě přístupové cesty. Jedna je hlavní a pak má poliklinika druhou, která je z boku. Tady opravy začaly. Až budou hotové, přesunou se řemeslníci před budovu. Lidé na vozíku pak mohou využít druhý nájezd. Ten už bude klasicky dostupný,“ dodal Mrkos.

Ve Žďáře chtějí zlepšit také vybavenost polikliniky. Místostarosta Rostislav Dvořák popsal, že by v ní mohli mít ordinaci noví stomatologové. „V posledních letech se nám daří oslovovat stomatology do čtyřiceti let. V hledáčku máme další, kteří mají zájem praxi vykonávat. Máme v plánu přispět na zařízení ordinace,“ řekl místostarosta.

Nová ordinace otevře ve Žďáře. Kardiologii využijí i lidé z Havlíčkobrodska

Kromě stomatologů budou mít na poliklinice ordinaci také kardiologové. Otevře ji soukromá klinika z Brna. Používat ji mohou také pacienti z Havlíčkobrodska. „Bude potřeba prostory připravit. Ordinace bude sídlit ve třetím podlaží,“ zmínil místostarosta.