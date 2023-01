Jedním z kritičtějších míst ve městě je Haškova ulice v sídlišti U Nádraží. Podle místních je nebezpečná především prudká zatáčka, která je blízko školky. „Někteří blázni tu jezdí až osmdesátkou a takoví bezohlední řidiči jsou nebezpeční. V minulosti tu bylo i pár nehod. Navíc je ulice úzká a občas se tu auta navzájem obtížně vyhýbají. Právě jednosměrka by tomu pomohla. Přinesla by klid. A hlavně by děti byly v bezpečí,“ řekl Arnošt Picmans, který v Haškově ulici bydlí.

Právě na tuto oblast se chce proto zaměřit také policie. „Zjednosměrnění ulic by určitě pomohlo vyšší bezpečnosti a zklidnění dopravy. Například ráno v Haškově ulici bývá chaos, když rodiče vezou děti do školky. Jakmile budou auta proudit jedním směrem, zlepší se rázem řidičům nejen rozhled o sto procent,“ přiblížil na besedě vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc.

Jednosměrka by navíc podle Kunce přinesla ještě jednu výhodu. Řidiči, kteří na dalších sídlištích parkují, se totiž často dopouštějí přestupku. „Jejich auta zabírají příliš prostoru. Nezbývá pak dostatek volných metrů na to, aby je ostatní řidiči mohli lehce objet. Po nových úpravách tedy nebudeme muset tolik pokutovat a upozorňovat na dodržování pravidel,“ dodal Kunc.

Méně pokut, více jednosměrek, pomalejší jízda. Ve Žďáře změní dopravu

Jaromír Vejrosta na projednání přišel, aby se ujistil, že třicítka zůstane v Jamborově ulici, kde bydlí. Právě to je jedno z míst, kde změny už fungují. „Zlepšilo se to díky ní. Proto chci, aby se rychlost nenavýšila zpátky na padesát. Pořád tam jsou občas závodníci, kteří jedou, co se dá. Ale je jich méně a většina lidí je zodpovědnější a opatrnější,“ popsal muž ze Žďáru. A doplnil, že by byl ještě přísnější. „Klidně bych ještě přidal měřiče rychlosti, aby lidé zvedli nohu z plynu,“ navrhl Vejrosta.

Jednou z možností, kterou radní zvažují, jsou retardéry. Podle starosty Martina Mrkose to bude chtít také čas. „Jakmile změny zavedeme, potrvá, než si na ně místní zvyknou. Počítáme s tím. Kdo z nás nejezdí po paměti. Ale právě proto chceme upravit celá sídliště, nejen jednotlivé úseky. Řidiči se díky tomu lépe přizpůsobí. Uvědomí si, že v obytných oblastech se prostě nejezdí rychle,“ vysvětlil.

Mrkos dodal, že do budoucna ve městě plánují víc proměn ohledně dopravy. Týkaly by se například parkování. „Chtěli bychom upřednostňovat místní obyvatele. Ať jim parkovací místa nezabírají ti, kteří do města přijedou a na několik hodin nebo dní někde nechají zapíchnuté své auto. Mohli bychom zvýšit poplatky za parkování,“ předeslal starosta jednu ze zvažovaných možností.

Návrhy zjednosměrnění ulic

Haškova – zjednosměrnění ve směru od restaurace Ingot, začátek Haškova 1272/1 - Haškova 2160/20

Chelčického – zjednosměrnění ve směru ke kruhovému objezdu, začátek Chelčického 2150/26 - Chelčického 2138/2

Veselská – zjednosměrnění ve směru jízdy do centra města v úseku Veselská 13/23 - Veselská7/6

Okružní – zjednosměrnění ve směru jízdy MHD, začátek Okružní 2012/58 - Okružní 2020/81

Libušínská – zjednosměrnění ve směru jízdy MHD, začátek Libušínská, křižovatka u sportovní haly - Libušínská 2284/15

Rychlost do třiceti kilometrů za hodinu

U Průmyslové školy: Bratří Čapků, Wolkerova, Nezvalova, Vančurova, Švermova, Nerudova

U Průmyslové školy: Neumannova od č.or. 1 – 33 (od bazénu po Bratří Čapků)

Libušín: Studentská 6 – 46

Libušín: Libušínská, Kovářova

U Nádraží: Palachova, Haškova, Chelčického

Klafar: Uhlířská, Vápenická, u SATTu

Žďár n.S. III: Komenského, Revoluční 17 - 47

Žďár n.S. III: Okružní horní, Okružní dolní, V Zahrádkách (mimo ul. Brodská)

Žďár I + Žďár III: Brodská + Revoluční u kina, Kopečná, Malá, 1.máje, U Jezu, Barákova, Jiřího z Poděbrad, Veselské, Binkova, Vrchlického, Sadová, Hálkova, Drdlova, Nádražní (od Ivana k poště), Husova, Zahradní, Nábřežní, Radniční

Vysočany: V Lískách, K Přehradě, Na Úvoze

Vysočany: Sychrova, Ferencova, Zelenohorská, Vejmluvova, Studniční, Srázná, Polní, Lesní, Nová, U Pily, Vrbová, Hlohová, Lipová, Luční, Trnková, Rybářská, Javorová, Chrpová, Krátká, Květná, Na Prutech, Vnitřní, Růžová, Žitná