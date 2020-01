Ve Žďáře si budou turistické centrum provozovat sami, vyjde to ale dráž

Turistické informační centrum ve Staré radnici bude od května provozováno městem. Dosud jej již od devadesátých let zajišťovala cestovní kancelář Santini tour, a to až do konce února. Město tato služba vychází na 170 tisíc ročně.

Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Deník/Lenka Mašová