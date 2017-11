Ve Žďáře se představily školy z celé republiky

Žďár nad Sázavou – Kam jít po ukončení základní školy? Střední škola, nebo učiliště? Jaký obor? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další bylo možné získat na tradiční žďárské akci – Festivalu vzdělávání.

„Přijel jsem se podívat. Sice ještě základní školu nekončím, výběr střední školy mě bude čekat až za rok, ale pořád nemám jasno, kam bych vlastně chtěl jít. Prošel jsem to tady a několik škol by se mi líbilo. Mám ještě čas na rozmyšlenou, ale už aspoň vím, kam bych asi tak chtěl jít,“ nechal se slyšet třináctiletý Martin Novotný z Nového Města na Moravě.

Ve Žďáře nad Sázavou se prezentovala školská zařízení z celé země. „Naše škola jako jediná v České republice nabízí obor branding floristiky a branding design. Brand je značka a od ní se to vše odvíjí. Ti, co studují branding design, navrhují různá loga, weby, bannery a podobně. U branding floristiky se navrhuje a realizuje umělecká tvorba podle určitých estetických pravidel,“ představila „své“ školské zařízení Eliška Slámová, studentka prvního ročníku Střední školy vizuální tvorby Hradec Králové.

Každé zařízení se snaží na festivalu ukázat budoucím studentům to nejzajímavější. „My třeba nabízíme počítačovou grafiku,“ prozradila Eliška Slámová.

Oblíbený není Festival vzdělávání pouze u těch, kteří hledají střední či učňovskou školu. Školy samy se velice rády prezentují. „Na Festival vzdělávání do Žďáru nad Sázavou jezdíme každý rok, stojí nám to za to. Máme s ním výbornou zkušenost, hodně našich současných žáků si nás tady našlo,“ pochválila akci jednatelka královéhradecké školy Helena Podubníčková.

S nabídkou maturitních i učňovských oborů a také nástavbového studia přijeli do Žďáru i zástupci školy z Boskovic. „Přijeli jsme se studenty oboru veterinářství, to je pro tento region poměrně atraktivní. Máme odtud hodně žáků a věřím, že získáme i další. O veterinářství je poměrně velký zájem, absolventi mohou být veterinárními nebo inseminačními techniky či zootechniky a mohou provádět také různé nápomocné práce – zvládají kastraci, odrohování, umí odebírat krev z podocasní žíly a mnohé další dovednosti. Nebo mohou zvolit další studium na vysoké škole,“ podotkla Jiřina Lepková z Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy Boskovice.

Možnost vlastní prezentace si nenechaly ujít ani školská zařízení ze žďárského regionu. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická z Bystřice nad Pernštejnem se do Žďáru přijela pochlubit mimo jiné také s výsledky práce svých studentů. „Máme vnitřní expozici, kde nabízíme šest učebních oborů a dva maturitní. A venku máme výstavku našich výrobků – Kaipan, ten už máme třetí rok, a naši novinku, repasovaný traktor Zetor,“ potvrdil Tomáš Krejčí, zástupce ředitele bystřické „zemědělky“.

Návštěvníci festivalu ocenili také fotokoutek, který škola nabídla. „Je to novinka. Příchozí mají možnost nechat se vyfotit, fotografie pak uveřejníme na našem facebooku. A také se zařadí do slosování o zajímavé ceny,“ vysvětlil Tomáš Krejčí.

„Jezdíme se prezentovat už osmnáct let. Dostává se nám tak šance oslovit hodně žáků základních škol. A každý rok se nám podaří někoho z nich přesvědčit, že jsme pro něj ta správná škola,“ doplnil zástupce ředitele bystřické „zemědělky“.

Na sport a na hry zase vsadilo Gymnázium Vincence Makovského Nové Město na Moravě. „Máme klasické i sportovní třídy, proto lákáme i ty, kteří dělají nějaký sport. Mnozí z těch, kteří na festival přijdou, už povědomí o naší škole mají, jiní nás navštíví náhodně. Mohou si u nás vyzkoušet střelbu z laserové zbraně, podívat se na 3D tiskárnu nebo na videa s propagací gymnázia,“ informoval trenér lyžování v novoměstském gymnáziu Dušan Augustiňák.

Svou šanci představit své obory si nenechala ujít ani žďárská střední škola obchodní a služeb, která se na domácí půdě prezentuje také rok co rok. „Nabízíme maturitní obory obchodní akademie, kosmetické služby a pro absolventy tříletých učebních oborů ještě podnikání. A nabízíme i učňovské vzdělání. Jako jediní v Kraji Vysočina interiérovou a aranžérskou tvorbu a rekondičního a sportovního maséra. A samozřejmě k tomu ještě obory kuchař-číšník, kadeřník a prodavač.

Právě ukázky z jednotlivých učebních oborů jsou nejatraktivnější, takže s těmi jsme na Festival vzdělávání přišli. Pro žáky, kteří se chtějí informovat, je osobní kontakt velmi důležitý. Zveme je také na den otevřených dveří v naší škole. Ten nejbližší bude 24. listopadu,“ uvedl Stanislav Zedníček ze žďárské obchodní akademie.