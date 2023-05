Kvůli bezpečnosti doprovází denně před osmou svého syna do školky Monika Myšková. „Použít auto nepřichází v úvahu. Stejně bychom totiž nemohli ke školce pořádně zajet. A parkoviště u trhovců, supermarketu či polikliniky je stejně vždycky zaplněné. Proto radši přijedeme autobusem na Studentskou ulici a zbytek dojdeme pěšky. Možná je to i rychlejší než popojíždění s autem,“ popsala Myšková situaci ve městě.

Ředitel žďárského gymnázia Vlastimil Čepelák s ní souhlasí. Podle něj je doprava ve Žďáře rok od roku horší. „Provoz je čím dál hustší a aut je pochopitelně víc. A parkoviště je docela z ruky. U školy jsou navíc dva přechody, ráno přes ně přechází hromada chodců. Občas to je pro ně nebezpečné,“ řekl Deníku Čepelák. U gymnázia teď upravují vjezd ke sportovnímu areálu. Také ten poničilo větší množství aut, které do něj míří.

Dvě strany mince. S jarem začínají na silnicích Žďárska opravy i uzavírky

I proto spolu s městem plánují změnu. „Dohodli jsme se, že řešením není u školy postavit větší parkoviště. Tím bychom k sobě přitáhli ještě více řidičů, což je opak toho, co chceme. U školy by proto mohl platit zákaz zastavení do osmé hodiny. Rodičům bychom vyhradili v tu dobu místo na nedalekém parkovišti, kde jsou trhy. Tam by mohli bezpečně zastavit. To by platilo i pro čtvrtou základní školu,“ vysvětlil Čepelák.

Aby se děti ráno dostaly v pořádku do škol, kontrolují městští strážníci a dobrovolníci. Mezi nimi je také důchodce Jiří Matoušek. „Mohu auta hlídat a zastavovat pouze na přechodech. Jinde na silnici to mohou dělat pouze policisté. Dohlížení je potřeba, protože doprava ve Žďáře je skutečně hustá. Kdybychom tu nestáli, tak auta na přechodu kvůli dětem nezastaví. Navíc často řidiči jezdí nezodpovědně a nedodržují rychlost. A to jezdí v blízkosti škol,“ upozornil Matoušek.

Tato aktivita podle Moniky Myškové pomáhá. „Občas je obtížné přejít i na přechodech. Ráno všichni spěchají do práce nebo právě vozí děti do škol. Je dobře, že na to někdo dohlíží. Bez toho by to bylo ještě horší,“ dodala mladá maminka s tím, že by si přála parkovací dům.