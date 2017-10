Ve Žďáře řeší bezpečnost dětí, rodičů s auty před školami přibývá

Žďár nad Sázavou – Otázkou jak ráno dostat děti bezpečně do základních škol se zabývá žďárská radnice. Řada rodičů totiž své děti ráno po půl osmé autem přiváží co nejblíže ke školám, což v důsledku výrazně snižuje bezpečnost ostatních chodců. Ti se pak proplétají mezi auty a vznikají chaotické a nebezpečné situace.

Větší úsilí nyní stojí dohled nad bezpečností dětí ze základní školy v Santiniho ulici, kde se za provozu budují zastávky MHD.Foto: Deník/ Jiří Marek

„Před školami bývá ráno velký zmatek, protože každý rodič chce dnes dojet s dítětem nejlépe až přímo před vchod školy,“ potvrdil žďárský starosta Zdeněk Navrátil. Úprava stavu by podle jeho slov měla eliminovat nebezpečí, které školákům od projíždějících či otáčejících se a couvajících automobilů hrozí. „Apelujeme na rodiče, aby zvážili, zda musí k zavezení až ke škole použít automobil, nebo jestli nemohou dítě vyložit v bezpečné vzdálenosti od školy,“ řekl starosta.

Problémem je, že před všemi školami je málo místa. Před lety nebyly stavěny tak, aby u nich mohly téměř naráz zastavit desítky aut. Někteří rodiče však nechtějí ztrácet čas, aby zastavili o kousek dál a dítě doprovodili až ke školním dveřím, anebo je dál poslali samotné. Vznikají pak poněkud paradoxní situace. „Zastavím, syn vyskočí ven a přeběhne silnici ke dveřím školy. Když vidím, že se za ním zavřely, odjíždím. Je to záležitost minuty. Nemám času nazbyt a syna se bojím poslat samotného, ještě by ho někdo mohl přejet,“ prohlásil jeden z motorizovaných tatínků před „dvojkou“ v Komenského ulici. „Kdyby rodiče děti nedováželi až ke školám, nebyl by tam takový provoz a tedy ani riziko. Možná by to vyřešily zákazové značky, ale hlavně pokuty pro ty, kteří je nerespektují. Až dojde k nějakému neštěstí, bude už pozdě,“ myslí si naopak Vlaďka Kišová ze Žďáru nad Sázavou.

V podstatě menšina rodičů, která za každou cenu chce dojet co nejblíže ke škole, ač je tam třeba zákaz, svým manévrováním s automobilem ohrožuje ostatní chodce. Na rizika upozorňují i ředitelé škol. „Na začátku roku jsme apelovali na rodiče, aby parkovali na novém parkovišti zdravotnické školy a nejezdili až do samotného zákazu,“ sdělila ředitelka základní školy v Palachově ulici Jana Bernardová. Právě tam totiž někteří rodiče zajíždějí až na parkoviště zaměstnanců, kde je zákazová značka a ráno se tam navíc srocují školáci.

Strážníci ve dnech školního vyučování mají co dělat s ohlídáním frekventovaných přechodů, kde jim pomáhají bezpečnostní asistenti, navíc nyní je posílený dohled v Santiniho ulici, kde se za provozu budují zastávky, aby se děti dostaly bezpečně do „zámecké“ školy. I oni apelují na rodiče dovážející děti do škol, aby se místům přímo před školními budovami vyhnuli. „Například u čtvrté základní školy doporučujeme, aby rodiče děti vysazovali v některé z okolních ulic, kdy následně stačí seběhnout ke škole, u pětky, aby zajeli na nové parkoviště u zdravotnické školy, odkud jdou děti po chodníku přímo ke škole,“ popsal vedoucí žďárských strážníků Martin Kunc.