Jako očistec popisuje dopravu v okolí základní školy Palachovy Jana Morkusová. „Dcerka mi chodí do druhé třídy. Celá ta cesta je někdy očistec. U některých rodičů to vypadá, že by nejraději zajeli autem až do vchodu. Před školou se občas bojím, aby dceru něco nesrazilo. Nechce se mi ji proto pouštět samotnou,“ sdělila Morkusová svoje dojmy. Podle ní se situace zlepšila od doby, co tam začala hlídat městská policie. Plány ohledně školní ulice Deníku přiblížil ředitel školy Ivan Vítek.

Ten souhlasí s tím, že je školní ulice kvůli větší bezpečnosti potřeba. „Nejintenzivnější bývají ranní hodiny. O něco méně je to vypjaté odpoledne, kdy žáci míří domů. Kvůli autům je potřeba situaci uklidnit. Naštěstí k nějakému úrazu dosud nedošlo. A šance, že se něco stane, nechceme zvyšovat. Proto spolu s městem plánujeme školní ulici zavést. Auta by v určitou dobu nemohla ke škole vůbec zajíždět,“ vysvětlil ředitel.

V blízkosti základní školy Palachovy loni začala platit maximální rychlost do třiceti kilometrů za hodinu. Zároveň přibylo více jednosměrek. Podle Vítka to pomohlo částečně. „Určitě už tolik aut nezajíždí přímo ke školy. Tomu napomohlo i to, že zde začali stávat strážnici. Jenže to komplikace s dopravou akorát přesunulo na jiné místo. Rodiče zastavují kus před školou, kde se doprava blokuje. Školní ulice má vyřešit i tohle,“ řekl ředitel. Školní ulice by měla začít fungovat do konce školního roku.

Školní ulice ve Žďáře už funguje od června loňského roku u základní školou Švermova. V září se s novým školním rokem omezení v kratší podobě vrátilo. Zkrácená uzavírka trvá od 7:20 do 7:50. Zástupkyně ředitele Jarmila Hrdinová pro Deník uvedla, že omezení bude tentokrát kratší „Školní ulice nám vyhovuje. V červnu se ta situace zlepšila okamžitě. Doprava je klidnější a aut v okolí školy jezdí méně. Přitom se okolní ulice neucpaly,“ okomentovala Hrdinová naposledy její zkušenost.

