Mezi místní, kterým původní zasazení stánků vyhovovalo více, patří Ludmila Nováková. „Mám to teď z ruky. Když jsem šla kolem, tak jsem se tu zastavila a dokoupila, co jsem potřebovala. Nové místo se mi nelíbí, protože ho mám z ruky. I další lidé si k tomu budou muset zase najít cestu,“ kroutila hlavou žďárská obyvatelka. Deník zjistil, co stánkařům na novém prostředí vadí, i proč se město k přesunu rozhodlo.

Podobně jako Nováková argumentuje stánkař Gurzim Dika, který pochází z Makedonie. Ve Žďáře už má stánek, kde prodává boty s oblečením, přes třicet let. „Na parkovišti to bylo lepší. Měli k nám blízko lidé ze supermarketu i polikliniky. Navíc jsme byli z hlavní silnice vidět. Tady jsme zastrčení,“ řekl muž.

Ten už prodávání v minulosti u atria zažil. „Bylo to někdy v devadesátých letech. Pak nás přesunuli blíž k parkovišti a nakonec přímo na něj. Tam jsme byli snad dvacet let. Nikomu jsme na parkovišti nepřekáželi. Zabrali jsme jen pár míst. Ta nová jsou navíc dražší, takže ani nemohu nabízet tolik zboží. Budu mít nižší tržby,“ přiblížil své obavy Dika.

Že se po přesunutí objevilo několik parkovacích míst, vyhovuje Antonínu Tomanovi. Ten do Žďáru dojíždí párkrát do měsíce. „Stánkaři tu zabírali prostor. To je pravda. Jenže si myslím, že je jen otázkou času, než se zase bude volné místo hledat marně. U polikliniky je vždycky plno, stejně tak u supermarketu. Všechno bude brzy jako při starém,“ popsal řidič svou domněnku.

Parkovací místa nejsou jediným důvodem, proč město k přestěhování přistoupilo. Mluvčí Žďáru Blanka Sobolová dodává, že atrium je blíže centru. „Do budoucna tam plánujeme vystavět městskou tržnici. Chceme, aby si lidé postupně zvykali, že u atria stánky najdou,“ vysvětlila.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Počet trhovců i jejich nabídka budou proměnlivé. „To úplně neovlivníme. Nabídka se bude měnit i podle období,“ uvedla Sobolová. I když je do atria zákaz vjezdu, tak pro trhovce by to problém být neměl. „Se zbožím tam samozřejmě mohou přijet a vyložit ho. K tomu povolení mají. Jen pak autem zase musí odjet. A pokud má nějaký prodejce chladírenský vůz na uzeniny či mléčné výrobky, může tam s ním samozřejmě zůstat,“ upřesnila mluvčí.

Sazeničky prodává Alice Sámová. Ani jí se nelíbí, že musela stánek přesunout. „Boudy, které tu stojí, jsou nám k ničemu. Abychom je mohli používat, museli bychom si připlatit. Takže nám jen zabírají prostor. A už teď je jasné, že lidí tu prostě přejde méně,“ dodala prodejkyně.