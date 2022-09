Lidé se domova obávali, protože v této ulici byly určité negativní zkušenosti s lidmi bez domova. „Snažili jsme se místním říct, že se budeme snažit mít věci pod kontrolou, že prostředí, které zde vznikne, bude vypadat úplně jinak. Bude se zde dělat nové veřejné osvětlení, udělá se zde probírka zeleně aby to bylo v pořádku. Řekli jsme jim, že se zde bude instalovat kamera městské policie. Měli jsme dvě veřejná setkání, o věcech jsme se s obyvateli bavili a hledali jsme kompromisy. Také oni hledali kompromisy. Poté to řešil také odvolací krajský úřad. Může se stát to, že z domova lidé budou mít obavy stále. Pak je to na pracovnících azylového domu aby situaci zvládali tak, jak jsme lidem slíbili. Ale ty nejbouřlivější reakce se po jednáních uklidnily,“ sdělil vedoucí sociálního odboru Žďáru nad Sázavou Petr Krábek.

Azylový dům, proti kterému místní protestovali, žďárská radnice brzy otevře

Stavba azylového domu začala minulý rok v červnu, hotovo bylo letos v červnu. Dům postavila společnost Gremis z Velkého Meziříčí. „Investiční náklady stavby činily čtyřiadvacet milionů korun, včetně DPH a vybavení, podíl města činí čtyři miliony korun,“ uvedl Dvořák. Klienti se budou moci nastěhovat prvního října. Noclehárna začne fungovat od listopadu.

V jednom objektu se tak ve Žďáře potkaly dvě sociální služby. „Noclehárna v objektu bude pouze pro muže, projekt byl cílen na ně. Nejbližší noclehárna pro ženy je v Jihlavě,“ sdělila sociální pracovnice Jitka Jílková.

Kapacita azylového domu je dvacet osob plus šest lidí na noclehárnu. „Doba pobytu je jeden rok. Pokud se muži chovají slušně. Nesmí sem vnášet alkohol a vevnitř nesmí kouřit. Mohou přijít pod vlivem, nesmí být však agresivní a nesmí nic vyvést. Pokud se něco stane pošleme je pryč, klidně i na noc,“ vysvětluje Jílková. Jedna noc v azylovém domě bude stát sto deset korun.

Noclehárna je pro šest mužů. Bude fungovat od sedmi hodin večer do sedmi hodin do rána. Žďár dříve místo noclehárny využíval službu teplá židle, která byla zdarma. „Byla to opravdu židle nebo gauč a lidé tam mohli sedět přes noc do rána. Poplatek za noclehárnu ještě není rozhodnutý na sto procent. Pan ředitel navrhuje padesát korun,“ řekla Jílková.

V noclehárně jsou palandy, bude tam umístěn také kuchyňský koutek a pračka. Azylový dům svým klientům nabídne pokoje po třech a po dvou lůžkách. Místnost s pračkou a sušičku, dílnu, kuchyňku, kulturní místnost a jídelnu.

Zdroj: Radka Sáblíková