/VIDEO/ Nového zázemí se dočkají po létě návštěvníci žďárského divadla. V městském divadle vznikne nové hlediště, prokouknou čalouněné stěny i podlahy. Oprava vyjde město zhruba na dva a půl milionu korun. Částku přitom zčásti zaplatí sami návštěvníci.

Ve Žďáře se opraví městské divadlo. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

První představení po opravě ponese název Moje hra a hlavní roli si v ní zahraje Jiří Bartoška. Vstupenka bude stát tisíc pět set korun. Část z peněz se přitom zpětně použije jako kompenzace cen opravy.

Podle starosty Žďáru Martina Mrkose by přispěvatelé pak byli zaznamenáni v kronice města. „Z lístku by se takto využilo tisíc korun. Chtěli bychom takto přispěvatele uvést do síně slávy. Pojmenování sedaček zatím nezvažujeme,“ řekl.

Steak z farmy přímo na talíř. Farmáři ze Srbska sbírají inspiraci na Žďársku

Sedaček je v divadle 307. „Už jsou nepohodlné a zastaralé. Zároveň s nimi vyměníme podlahu a čalouněné stěny. To pomůže i akustice. Jinak je ta samotná budova v pořádku a i estetika je adekvátní,“ dodal starosta.