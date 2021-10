Současný sběrný dvůr je umístěný na kraji Žďáru. Mnohým obyvatelům se zdá dojezdová vzdálenost příliš velká. Proto na radnici přemítají, zda by nebylo dobré síť sběrných dvorů rozšířit. „Je to ale zatím jen návrh, který bude muset schválit zastupitelstvo,“ podotkla místostarostka.

V souvislosti se sběrným dvorem by mohlo vzniknout i takzvané Re-use centrum. „Je to teď hodně moderní. Lidé se už do nich naučili chodit a brát si věci, které potřebují. A naopak tam dávat to, co už doma nechtějí,“ uvedla Ludmila Řezníčková.

Pokud se zastupitelé s návrhem nového sběrného dvora či dvorů ztotožní, chce je město zrealizovat co nejdříve. „Hrozivě se blíží datum, kdy se nebude moci skládkovat. S ohledem na to počítáme s rokem 2023 nebo 2024. Příští rok to ale určitě nebude,“ informovala žďárská místostarostka.