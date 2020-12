Města a obce ruší plánované investice. Doba je nejistá, šetřit se proto rozhodli i ve Žďáře nad Sázavou.

Naučná stezka okolo Konventského rybníka. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Pokud vím, tak už zastavili projekt rekonstrukce okolí tvrze. A určitě půjdou do šuplíku i další projekty. Méně peněz půjde do příspěvkových organizací i do škol, což bude asi škoda. Ale hluboko do kapsy teď budou mít nejen města. Koronavirus se podle mého podepíše na všem,“ nechal se slyšet Jaroslav Sedláček ze Žďáru nad Sázavou.