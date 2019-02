Žďár nad Sázavou – Nová cyklostezka, která spojí Žďár s osadou Stržanov, přičemž podejde frekventovanou silnici I/37, začne na jaře vznikat na konci města. Radnice v únoru vybere dodavatele stavby.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Ta však nezahrnuje jenom novou 963 metrů dlouhou stezku vedoucí od Pilské nádrže ke Stržanovu, jež se napojí na stávající cyklotrasu číslo 5061, ale i další části stezek a cyklistického značení po městě, a to zejména kolem řeky Sázavy a Farských humen.

„Celkově by projekt měl stát přibližně 25 milionů korun, z toho zhruba 14,3 milionu pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. Začít stavět by se mělo v dubnu, a to právě cyklostezkou do Stržanova. Konec veškerých činností spojených s projektem je naplánován nejpozději do závěru srpna příštího roku.

Cyklisté novou stezku vítají, protože už nebudou muset jezdit po frekventované „sedmatřicítce“.

„Bude to skvělé, protože jet po státní silnici, kde fičí jedno auto za druhým, je někdy o strach. Tahle se člověk bezpečně dostane do Stržanova, k přehradě Strž a pak třeba dál přes Cikháj do centra Žďárských vrchů,“ popsala Denisa Fraňková ze Žďáru nad Sázavou.

Příznivci cyklistiky se mohou přímo ve městě těšit na 176 metrů dlouhou cyklostezku a sedmadvacetimetrovou lávku přes Sázavu, dále téměř čtyři sta metrů dlouhou trasu spojující ulice 1. máje a Žižkova a také třicetimetrovou lávku přes řeku ve Farských humnech včetně navazující spojovací stezky k dalším úsekům pro cyklisty.

Závěrečným počinem projektu rozvoje cyklodopravy ve Žďáře se pak stane vyznačení piktogramových koridorů pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v ulici Sázavská a také od ulice 1. máje s přímým napojením na prostor před železničním nádražím.

„V dané dotační výzvě v Kraji Vysočina uspěl pouze Žďár, což je pro město skvělá věc,“ okomentoval projektový manažer města Jan Prokop.