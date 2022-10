Nové ceníky začnou platit od prvního ledna příštího roku. „Jedná se o nárůst cen v průměru o deset procent. Současně v relaxačním centru dojde k omezení některých služeb. Jde zejména o doprovodné atrakce mimo plavecký bazén,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Atrakce s omezeným provozem v relaxačním centru budou například vířivka nebo tobogán. „Ty jsou velmi nákladné. Spotřebovávají asi osmadvacet kilowatt za hodinu provozu. V kontextu dnešních cen je to poměrně zásadní částka. Takže od deseti do dvanácti hodin a pak od půl sedmé do tři čtvrtě na osm večer bude provoz bez atrakcí,“ řekl Mrkos.

To však bude platit pouze ve všední dny. „O víkendech budou atrakce přístupné v klasickém režimu,“ doplnil vedoucí úseku sportu Lukáš Jůda. Provozní doba relaxačního centra také zůstane v prázdninovém režimu. To znamená o hodinu kratší, tedy do osmé hodiny večerní.

Horní rybník ve Žďáře prokoukne. Místní se dočkají i pláže s pozvolným vstupem

Dle Mrkose byly na stole mnohem drastičtější návrhy na opatření. „Jak u navýšení cen, tak z hlediska provozních opatření. Drastické tím, že se nejednalo o navýšení o deset procent, ale o několik desítek procent. Omezení také mohla být větší. Rada se nakonec rozhodla pro kompromis. Ten částečně zachraňuje nárůst nákladů, na druhou stranu chce zachovat dostupnost služeb a relativně také cen,“ vysvětlil Mrkos.

Město se už nyní snaží šetřit energie, jak se dá. „Šetříme například díky recyklaci sedmdesáti procent vody z bazénu. Během ní dochází pouze ke ztrátě asi jednoho stupně teploty vody. Výrazně se tedy šetří i náklady na její ohřev,“ popsal Mrkos.

V relaxačním centru jsou také v plánu dva možné scénáře šetření energií. „Buď osadíme jeho střechu běžnou fotovoltaikou, která má účinnost kolem dvaceti procent, nebo tam bude technické řešení solar thermal. To jsou technická opatření, které vyrábí elektřinu a ohřívají vodu. Tam je účinnost asi osmdesát procent. Bohužel u nás není ještě s touto technologií dostatek zkušeností ani firem. Jsme v kontaktu se společností z Rakouska a Itálie. Musíme však dodržovat zákon o výběru dodavatelů a zadávání veřejných zakázek. Této věci zatím dáváme čas,“ dodal Mrkos. (ras)