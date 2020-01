Do 10. února se mohou hlásit zájemci na pozici pracovníka do nového turistického informačního centra, které bude ve žďárské Staré radnici od května provozovat město.

Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou. | Foto: Deník/Lenka Mašová

Výběrové řízení bude vícekolové, půjde o pracovní poměr na dobu neurčitou, zaměstnanec bude patřit pod odbor školství, kultury, sportu a marketingu městského úřadu. Dosud informační centrum, a to již od 90. let, zajišťuje cestovní kancelář Santini tour, bude to tak do konce února. Město služba vychází na 170 tisíc ročně.