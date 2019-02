Žďár nad Sázavou – Ve žďárském okrese zatím zřejmě nevznikne takzvaný babybox – schránka, do které mohou matky, jež nejsou schopny se postarat o svoje novorozeně, dítě anonymně odložit. Jednání o umístění babyboxu, která před několika lety probíhala v novoměstské nemocnici podle zakladatele babyboxů v České republice Ludvíka Hesse ztroskotala, takže se začal poohlížet po jiných místech v okrese.

„V novoměstské nemocnici měl být babybox původně nainstalován v roce 2010, ale nakonec ze záměru sešlo. Proto by bylo dobré najít jiné místo,“ řekl Hess.

„V současné době se nemocnice myšlenkou na zřízení babyboxu nezabývá,“ mluvčí zařízení Roman Kratochvíl. „Řešení babyboxu jsme odsunuli na později, ale protože se stále řeší pro chod nemocnice důležitější věci, zatím k dalšímu jednání nedošlo,“ vysvětlila ředitelka nemocnice Věra Palečková.

Další vhodnou variantou by podle Hesse byl Žďár nad Sázavou, konkrétně stanoviště záchranky v budově polikliniky. Je si však vědom toho, že by vždycky nebylo možné odloženému dítěti ihned pomoci. „Aby bylo možné tohle zajistit, musela by být zavedena ještě jiná forma signalizace, třeba na služebnu policie,“ uvedl Hess.

O takovém umístění babyboxu pochybuje ředitelka krajské Zdravotnické záchranné služby Vladislava Filová. „Aby se o odpovědnost za včasné poskytnutí pomoci dělilo více subjektů, podle mého názoru není možné,“ poznamenala ředitelka Filová s odkazem na skutečnost, že záchranka je v poliklinice, která je v majetku města, pouze v nájmu. Navíc je ve Žďáře jenom jedna zdravotnická výjezdová posádka. „O této vizi vím, ačkoliv se o ní dosud oficiálně nejednalo. Osobně jsem vůči ní skeptická, ačkoliv proti babyboxům nic nemám. Nejsme totiž schopni garantovat, že se dítěti dostane okamžité lékařské pomoci, pokud bude zrovna posádka na výjezdu. Osobně se přikláním k myšlence, že pokud by měl být babybox zřízen, tak v nemocnici, jako je tomu v jiných městech na Vysočině,“ dodala Filová.

Babybox je vyhřívaná schránka, do které mohou matky odložit dítě, o které z jakýchkoliv důvodů nechtějí pečovat. Poté se spustí alarm, který informuje lékaře, a o dítě se okamžitě dočká odborné péče. V Kraji Vysočina zatím babyboxem disponují Jihlava, Pelhřimov a Třebíč, ve všech městech je v tamních nemocnicích. „Umístění novorozence do této schránky je legální, neohrožuje jej na životě, spíš naopak – může mu zachránit život,“ zdůraznil Ludvík Hess.