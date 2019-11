„Předpokládáme, že žďárští pejskaři budou spokojeni,“ poznamenala žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková. Doplnila, že chovatelé přislíbili, že ze zhruba pěti tisíc metrů čtverečních pro potřeby parku vyčlení asi dva tisíce metrů, které od areálu oddělí plot.

Druhým projektem, který usiloval o hlasy veřejnosti, byla úprava zastaralého hřiště v ulici Květná zahrnující obnovu povrchu a zeleně a doplnění laviček či herních prvků. Není však vyloučeno, že i na tento projekt dojde. „Nápady, které nevyhrají, si ukládáme do takového ‚zásobníku‘, a pokud jsou v rozpočtu peníze, snažíme se veřejný prostor podle návrhů občanů zvelebovat. Psí park bude stát tak do 200 tisíc korun,“ naznačila místostarostka, že v pořadí druhý záměr má stále šanci na realizaci.

Finanční částka vyčleněná žďárskou radnicí pro participativní rozpočet bude i v příštím roce činit 600 tisíc korun, stejně jako tomu bylo v letech minulých. Samotné provedení vítězných návrhů bylo z jednoho roku prodlouženo na dva, aby měly šanci i časově náročnější projekty.

„Snažíme se participativní rozpočet každým rokem vylepšovat, ale jde především o to najít zdravou hranici mezi návrhem, vyjádřením architekta, co jde zrealizovat a co ne, a pak samozřejmě záleží na možnostech rozpočtu. Tyto tři věci je třeba neustále vylaďovat,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos. První hlasování do participativního rozpočtu, kdy město vyčlení určitou částku a lidé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mohlo zrealizovat, aby pak o těchto návrzích veřejnost hlasovala, ve Žďáře proběhlo na podzim roku 2016.