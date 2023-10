V minulých letech nemohli v mateřské škole Mostiště přijmout kvůli omezené kapacitě desítky dětí. Rodiče pak museli hledat volná místa po okolí. Od příštího září však ve velkomeziříčské školce bude dostupných čtyřiadvacet nových míst. V současnosti totiž dělníci na budově chystají přístavbu.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ředitelka Jitka Hublová Deníku řekla, že se školka rozšíří na dvoutřídní. „Poslední léta byl zájem tak velký, že jsme nemohli přijmout až dvacet dětí. Nešlo to často u tříletých a u mladších už vůbec ne. Od nového školního roku se to ale změní. Už by se od září nemělo stávat, že místo nebude. Když u nás nebylo místo, hledali rodiče školky ve Vídni nebo dalších okolních obcích,“ poznamenala ředitelka.

Přístavba chod školky v Meziříčí nijak neomezuje. „Školka normálně v provozu pokračuje. Práce se třídy nijak nedotýkají. A dělníci mají k budově přístup z druhé strany. Akorát se pak bude bourat jedna stěna, aby se nová místnost napojila. To bude v úplně poslední fázi. Všechno by mělo být připravené do konce srpna,“ dodala Hublová s tím, že jiné rekonstrukce na školce nejsou nyní potřeba.