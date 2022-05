„Oprava budovy je už velmi akutní. Nemáme prostory pro knihovnickou činnost ani pro nadstavbu. Do té patří besedy či divadelní představení. Knihovny totiž v současnosti musí plnit roli komunitních center a míst setkávání. My přitom máme maličké prostory, takže to jde ztuha,“ popsala ředitelka Ivana Vaňková, kam by se měla knihovna do budoucna posunout.