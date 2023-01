Bítešským však brzy přestane platit jedno místní rčení. „Doteď fungovalo, že pokud se někdo chce potkat s Bítešákem, musí do Kauflandu ve Velkém Meziříčí. Souseda člověk potká spíš tam než tady na náměstí. Díky slevám se tam totiž vždycky sjela značná část obyvatel. Nikdo totiž neměl příliš na výběr. To se teď změní, nebude nutné kvůli nákupu vyrážet do světa,“ přiblížil situaci ve městě Lumír Kresta.

Není sám, kdo mezinárodní potravinový řetězec ve městě vítá. „Pokud se člověk snažil, dokázal si v Bíteši obstarat všechno i teď. Jenže se naběhal a taky ceny byly dražší. Teď všechno bude hezky na jednom místě. Nejde jen o jídlo, ale například i o oblečení. Nebudu si s ním muset už lámat hlavu. Navíc ulevím nohám, když nebudu muset chodit do centra,“ popsala Olga Kupská, která bydlí pár ulic od nové prodejny.

Před obchodem bude parkoviště pro více než sto aut. K dispozici je také nabíječka pro elektromobily. První den navíc půjde část utracených peněz na podporu místní školy. „Zákazníci, kteří nakoupí za více než tři stovky, podpoří základní a praktickou školu ve Velké Bíteši. Z takového nákupu půjde na podporu padesát korun. Z vybraných peněz škola nakoupí interaktivní tabule, které zlepší výuku angličtiny, češtiny, matematiky či vlastivědy,“ sdělila referentka odboru investic a rozvoje Eva Červinková.

Ve městě chtěli supermarket více než dvacet let. „V minulosti bylo ve hře hned několik lokalit i několik řetězců. Před šesti lety to například vypadalo, že ve městě vyroste Billa, ale z této varianty nakonec sešlo,“ připomněl už dříve starosta Velké Bíteše Milan Vlček.

Že čekání bylo úmorné, potvrzuje místní obyvatelka Hana Holíková. „Uplynulo moře let, než jsem se dočkala. Nakupovat jsem jezdívala hodně do Brna nebo Tišnova. Vždycky jsem si udělala výlet autobusem. Ale teď už nebudu muset. Ušetřím tedy čas i peníze,“ řekla důchodkyně. Ta má v plánu jít do obchodu nakoupit první den. „Ale bude to až k večeru. Ráno tam bude určitě nával, a to se mi úplně nelíbí,“ dodala Holíková.

O supermarketu



- První supermarket otevře ve Velké Bíteši v pondělí 30. ledna 2023.



- Obchod stojí ve Vlkovské ulici.



- Parkoviště bude mít sto šestnáct míst.



- Bude tam nabíječka i pro elektromobily.



- První den půjde část výdělku pro místní školu, z nákupu nad tři sta korun škola dostane padesát korun.