Doba, kdy si lidé z Velké Bíteše a okolí zajedou nakoupit do prvního obchodního centra ve městě, se blíží. Nejpozději do konce měsíce má otevřít sedm nových prodejen poblíž supermarketu ve Vlkovské ulici.

Obchodní centrum ve Velké Bíteši. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Mezi obchody bude drogerie, řeznictví, lékárna, tabák, chovatelské potřeby a také obchody s oblečením.

O výstavbu obchodního komplexu v Bíteši se stará společnost IMA LOGISTIK. Petra Urbánková za firmu Deníku řekla, že kolaudace by měla být přibližně v polovině listopadu, několik dní poté obchody otevřou. „Doufáme, že všechno bude v pořádku. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to tak být nemělo,“ informovala.

Urbánková dodala, že mezi kolaudací a oficiálním otevřením pro zákazníky bude pár dní prodleva. „Musí přijít člověk ze stavebního úřadu. Ten pak kolaudaci oficiálně vystaví. Je tedy možné, že tam vznikne malá prodleva. Pár dní potrvá, než vystaví stanoviska,“ uvedla.