Svratka – Se změnou ve výši poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů musejí nyní počítat obyvatelé Svratky.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Od prvního ledna letošního roku tam došlo k navýšení dosavadní částky, a to u trvale bydlících osob na šest set korun na rok a v případě rekreačních nemovitostí, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu, na osm set padesát korun ročně.

Částka je splatná jednorázově, a to nejpozději do konce května příslušného kalendářního roku.