Bohdalov – Potíže s hlídáním svých dětí řeší v současné době nejedna rodina na Žďársku. Jejich ratolesti totiž nebyli z kapacitních důvodů přijati do mateřské školky ani v místě svého bydliště, ani v nejbližším okolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK / Matej Slávik

A tak zatímco před lety byly mateřinky houfně rušeny, nyní jsou doslova nedostatkovým zbožím. „Problém spojený s umístěním potomka do mateřské školky není jen můj. Těch případů je hned několik. Nejen u nás v obci, ale například i v samotném Žďáře nad Sázavou,“ nechala se slyšet maminka z Bohdalova, která si nepřála být jmenována.

Do inkriminovaného předškolního zařízení se podle jejích slov hlásilo kolem dvaceti dětí a z toho jedna třetina byla odmítnuta. Obdobně dopadla i ve školkách v nejbližších obcích či městě.

„Od září bych měla nastoupit do zaměstnání. Mám tedy jít nebo zůstat s dítětem doma?,“ ptá se zoufalá žena a poté zamyšleně dodává, že si nejspíše budou muset najít nějakou paní na hlídání. Babičky totiž nepřipadají v úvahu, bydlí daleko.

„Zápisy do školek jsou za námi a musím přiznat, že i ta naše se potýkala s tím, že jsme nemohli některé z uchazečů přijmout. Z jednadvaceti děti se to týkalo sedmi z nich,“ uvedla Jitka Fejtová, zástupkyně ředitelky Základní školy a mateřské školy v Bohdalově. A to i přesto, že se jim podařilo přesvědčit zastupitele, aby pro příští školní rok navýšili stávající kapacitu zařízení o další dvě děti. Ve dvou třídách tak bude nově 54 dětí. „V souvislosti s odmítnutím se na nás obrátili tři z rodičů, kteří se cítí poškozeni a proti tomuto rozhodnutí podali odvolání. Ta jsme následně zasílali na kraj. Uvidíme, jak se k celé záležitosti postaví tam,“ konstatuje Fejtová.

Rozšíření stávajících prostor školky by bylo velice komplikované už vzhledem k tomu, že boom dětí je nyní. V budoucnu by totiž podle jejího názoru opět mohlo dojít k poklesu počtu dětí a měli by v mateřince problém navýšený stav naplnit.