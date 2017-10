Ve školce vařili oběd na plynu, školáci si místo učení hráli

Vojnův Městec – Čočkovou polévku a krupičnou kaši uvařenou provizně na plynovém vařiči v pondělí obědvaly děti ze školy a školky ve Vojnově Městci. Stejně jako v řadě okolních obcí se tam lidé po nedělní vichřici museli od nedělního rána obejít bez elektrického proudu.

„Jak dlouho to ještě bude trvat, nevíme, protože poruchy jsou odstraňovány postupně. Doufáme, že to bude co nejdříve,“ vyjádřil se v pondělí dopoledne starosta Vojnova Městce Karel Malivánek. Problém byl o to komplikovanější, že v městečku občas selhával i signál mobilních telefonů, pokud je tedy lidé měli nabité. „Naštěstí jsem měl nabitou powerbanku, jinak bych asi musel jezdit sem a tam a nabíjet telefon v autě,“ dodal s úsměvem starosta.

Bez elektřiny byla mimo provoz i prodejna Coop, takže musela postačit večerka. Potíž byla i v šíření aktuálních informací o výpadku proudu, tedy co, co Vojnoměstecké zajímalo nejvíce. „Bez proudu nejde rozhlas a nemůžeme ani rozeslat esemesky, protože to se dělá pomocí počítačového programu. Navíc všechny kontakty máme také v počítači,“ vysvětlil Karel Malivánek.

V městecké malotřídce se neučilo, ale zůstala otevřená. Děti, které chtěly, si hrály ve školní družině. Dostat se tam ale v průběhu dne nebylo úplně jednoduché - elektrický zvonek byl nanic. „Já už mám vybitý mobil, takže se průběžně koukáme ven, jestli se něco neděje, nebo někdo může zaťukat na okno, jsme dole,“ popsala ředitelka základní školy Šárka Stejskalová s tím, že dětí se v pondělí z celkových 31 do školy dostavilo 13. Navíc s radostí.

„Někteří se tady s rodiči ráno přetahovali, že chtějí do školy, i když je třeba rodiče plánovali vzít domů, když dnes škola není povinná,“ prozradila ředitelka. Oběd měly školní děti zajištěný ze školky a jeden z tatínků ráno do školy dovezl várnici plnou čaje.

I ve vojmoměstecké školce se v pondělí děti bez elektřiny docela dobře bavily. Přišlo jich dvanáct, což je polovina z celkového počtu. Povídaly si nejenom o tom, proč se nikde nesvítí a nejde televize, a jak u nich doma večer svítili svíčkami, ale také jak se s neobvyklou situací v jednotlivých rodinách popasovali při přípravě nedělního oběda.

Děti líčily, jak se doma vařilo ve sklepě na plynovém vařiči a tatínci i ony maminkám asistovali při držení baterky nad hrncem. Někde v provizoriu zvládli i omáčku a knedlíky, jinde zase opékali topinky či buřty v krbu. „Děti jsou i za těchto podmínek spokojené, a to je hlavní. Doma by se už nudily, protože jak jich je více, lépe se zabaví,“ uvedla ředitelka školky Jana Losenická Ondráčková.