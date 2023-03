Chodci i běžci ve Žďáře nad Sázavou brzy překročí řeku ve Dvorské ulici po nové lávce. Město plánuje mostek pro chodce opravit a nahradit ztrouchnivělé dřevo. Na druhý břeh se lidí dostanou po vedlejším kamenném mostě, přes který jezdívají auta.

Ve Dvorské ulici bude nová lávka. Kamenný most zůstane. | Foto: Deník/Jiří Kašpárek

Podle starosty Martina Mrkose to bezpečí místních neohrozí. „Ten provoz aut je tam docela malý. Nemělo by vadit, že budou procházet tudy. Kamenný most se opravovat nechystáme. Dřevěné lávce je potřeba vyměnit trámy. Chodce to na nějakou dobu omezí. Ale věřím, že tu dočasně neprůchozí lávku omluví,“ sdělil starosta.

Opilci ruší noční klid. Ve Žďáře proto chtějí alkohol po desáté večer zakázat

Jednou z místních, která lávku využívá, je Veronika Hašková. „Syn nedaleko chodívá sportovat. Takže když čekám, než se z tréninku vrátí, tak se procházím po okolí. Lávku minout nejde, pokud se chce člověk přes řeku dostat. Je fajn, že ji opraví a zpevní. Když si dá člověk pozor, tak by neměl být problém v bezpečí přejít po sousedním mostě,“ popsala Hašková.