Zbavit se škodlivých látek plánují v Křižanově pomocí vrtů. Jenže podle místostarosty Miroslava Juračky potrvá několik let, než voda bude znovu čistá. „Musíme vytvořit bariéru a odčerpávat vodu z vrtů. Ty ještě budeme přidávat. Budeme sledovat minimálně pět let, jestli se to množství chemikálií snižuje. Nemáme jistotu, jestli za tu dobu už všechno bude v pořádku,“ uvedl místostarosta pro Deník. Situaci komplikuje i to, že ještě nenašli ložisko, odkud se nečistoty vyplavují.