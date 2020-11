Dominantní jehličnan rostoucí v dolní části Vratislavova náměstí v Novém Městě na Moravě slouží už po léta coby městský vánoční strom. Rok co rok ho na začátku adventu slavnostně rozsvítí. Před dvěma lety se o něj ale místní začali bát.

Rok co rok na začátku adventu město slavnostně rozsvítí letitý smrk rostoucí v centru. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

„Vypadalo to, že postupně uschne. To by byla strašná škoda. Mám novoměstský vánoční strom velmi ráda,“ nechala se slyšet místní obyvatelka Šárka Fialová.