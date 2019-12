„Začínáme péct vždycky 15. prosince a pečeme v podstatě celá rodina. Naši zákazníci už naše výrobky znají, hlásí se o ně. A přidávají se i další,“ řekla majitelka pekárny Hana Slonková.

S vánočním pečením jí pomáhají hlavně dcery Lenka Skryjová a Iva Marttunen. „Každý dělá něco, každá ruka je dobrá. Lenka je vyučená cukrářka, ta cukroví zdobí a dává mu tu krásnou tečku nakonec,“ pochválila dceru Hana Slonková.

„Pečeme okolo třiceti druhů a upečeme toho asi metrák. Je to vždycky hodně stresový víkend. Ale snažíme se si to udělat co nejpříjemnější. Pustíme si „cédéčka“ s koledami, máme jich poměrně hodně. Jako první musí vždycky zaznít Bílé Vánoce, bez toho to nejde. A nejde to ani bez Janka Ledeckého a Karla Gotta,“ usmála se Iva Marttunen.

Práci víkendovým tvůrkyním vánočního cukroví usnadňuje i vybavení pekárny. „Velkou výhodou je, že máme provalovací stroj, nemusíme tedy každé těsto válet ručně,“ poznamenala Hana Slonková.

Těsto na vánoční pečení už ale vzniká o něco dříve, než finální výrobek. „Obvykle si ho připravím už v předchozích dnech. Péct pak začínáme v pátek. A v neděli už musí být zase pekárna uklizená a připravená na pečení chlebů, rohlíků a dalšího pečiva,“ usmála se Hana Slonková.